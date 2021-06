Calvados. Inondations : près de 70 interventions pour les pompiers

Les sapeurs-pompiers du Calvados étaient de sortie lundi 21 juin, entre 18 heures et 21 h 30. Un fort épisode orageux a causé de nombreux dégâts. Les secours sont intervenus pas moins de 67 fois sur le département, notamment pour l'épuisement de locaux et pour des inondations. Les lieux d'interventions étaient principalement au niveau de Falaise, Lisieux et Touques.