Alençon. Le procès du guet-apens de Perseigne s'ouvre pour deux jours

Le procès d'une affaire de guet-apens en novembre 2018, dans le quartier de Perseigne à Alençon, doit s'ouvrir mardi 22 juin, devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Alençon.

Ce procès avait été renvoyé en décembre 2020, puis à nouveau renvoyé en mars 2021 en raison de l'absence d'un avocat. Huit hommes, âgés de 23 à 39 ans, sont accusés de "participation à association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement", pour s'en être pris à deux hommes venus de région parisienne. La raison ? Avant de venir, ils avaient publié sur les réseaux sociaux une vidéo qui narguait les Alençonnais… Évidemment, ça n'a pas plu à ces derniers, et leur réponse a été pour le moins musclée : les huit prévenus ont organisé des patrouilles en voiture pour localiser les deux Franciliens qui, une fois retrouvés, ont été extirpés de leur véhicule et roués de coups. Les deux victimes ont été abandonnées, blessées : 7 jours d'ITT pour l'un et 45 jours pour l'autre. Leur voiture a, au passage, aussi été dégradée.