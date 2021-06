Régionales 2021. La réaction de Nicolas Bay (RN), deuxième en Normandie

Les instituts de sondages voyaient le centriste Hervé Morin et Nicolas Bay, du Rassemblement national (RN), au coude à coude à l'issue du premier tour des élections régionales 2021 en Normandie. Dimanche 20 juin, la liste conduite par le député européen n'a finalement totalisé que 20,21 %, selon les premières estimations, contre 37,39 % des voix pour le président de région sortant. "Notre mouvement est la première force d'opposition face à Hervé Morin. Dans ce contexte difficile de faible participation, on peut tout de même s'en réjouir", réagit Nicolas Bay, qui estime que l'abstention a aussi joué sur son score, en deçà de celui de 2015 (27,50 %) : "Quand la participation est faible, c'est l'électorat populaire qui se déplace le moins. Or, le RN touche essentiellement cet électorat." Convaincre ces abstentionnistes sera l'un des objectifs de Nicolas Bay à l'entre-deux tours : "Beaucoup ont boycotté les urnes pour exprimer une colère légitime et un rejet à l'égard du système politique. Le meilleur moyen d'exprimer ce rejet, c'est d'aller voter pour nous dimanche prochain."