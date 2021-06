Normandie. Découvrez les résultats du premier tour des élections régionales

Le parti des abstentionnistes est le premier en Normandie, dimanche 20 juin. Avec 66,09 % d'abstention, c'est donc à peine un peu plus d'un électeur normand sur trois qui s'est déplacé aux urnes pour ce scrutin. Et parmi eux (sur la base de 92 % des bulletins dépouillés), 37,39 % ont choisi de renouveler leur confiance à Hervé Morin, le président centriste de la région, à la tête d'une liste d'union de la droite et du centre.

Le RN distancé

Il devance largement la liste du Rassemblement national portée par Nicolas Bay, très en dessous de ce qu'indiquaient les derniers sondages, à 20,21 %. En troisième position, la liste de rassemblement du PS et des écologistes de Mélanie Boulanger, "La Normandie nous rassemble", obtient 17,74 % des suffrages.

Le candidat de la majorité présidentielle, Laurent Bonnaterre, a reçu 10,79 %, tout juste assez pour envisager de se maintenir au second tour, s'il le souhaitait. La liste du communiste Sébastien Jumel, "La région qui prend soin, la Normandie qui nous ressemble", obtient 9,64 %.

Des discussions avec la liste de Mélanie Boulanger étaient déjà en cours dans la soirée pour envisager le rassemblement au second tour.

En queue de peloton, Pascal Le Manach pour Lutte ouvrière obtient 3,17 % et Stéphanie Kerbarh, sans étiquette, obtient 1,06 % des suffrages.

Tendance Ouest continue à vous faire vivre ces élections régionales avec le débat d'entre-deux tours, mercredi 23 juin à 12 h 30 et une nouvelle soirée électorale, dimanche 27 juin dès 19 heures pour les résultats et analyses du second tour.