Football. Le gendarme financier du foot valide le budget du Havre AC

Ça passe pour le Havre Athletic Club (HAC). Le club de football havrais était auditionné vendredi 18 juin par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, dans la perspective de la saison 2021-2022 de Ligue 2.

Le gendarme financier du foot français a validé les comptes du HAC, qui peut ainsi "se projeter dans la saison à venir sans aucune contrainte" indique le club dans un court communiqué. Et de conclure : "Dans un contexte économique difficile, le Havre Athletic Club, comme lors des six dernières saisons, a prouvé sa stabilité et son sérieux."

Côté sportif, le groupe professionnel du HAC se retrouvera mardi 22 juin pour la reprise de l'entraînement.