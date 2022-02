Régionales et départementales 2021. Comment seront organisés les bureaux de vote en Normandie ?

J - 1 avant le premier tour des élections régionales et départementales. Dimanche 20 juin, 2,3 millions Normands inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes pour désigner, le même jour, leurs conseillers régionaux et départementaux. Cette configuration, avec un double scrutin, n'était pas arrivée depuis 2008. Dans tous les cas, les électeurs qui souhaitent s'exprimer sur les deux scrutins devront réaliser le processus de vote deux fois. Trois configurations différentes sont possibles, selon les bureaux de vote.

9 m2 par personne

Premier cas de figure : deux bureaux, un pour les régionales, un pour les départementales, installés dans deux bâtiments adjacents ou deux salles distinctes d'un même lieu, par exemple deux classes d'une même école. "Un affichage précis devra être mis en place pour indiquer aux électeurs les deux bureaux de vote."

Deuxième cas : un bureau de vote départemental et un bureau de vote régional dans une même salle. Cela nécessite alors d'avoir un espace assez grand, afin de respecter une jauge de 9 m2 par personne. Il faut alors prévoir deux parcours différents, et dédoubler le matériel : deux tables pour les bulletins de vote, deux rangées d'isoloir, deux urnes, etc.

Et les machines à voter ?

Troisième cas, le plus rare, dans les communes dotées de machines à voter. La municipalité peut choisir de réaliser un scrutin sur les machines et l'autre avec le matériel électoral classique. Au Havre, la seule commune concernée par le vote électronique en Normandie, les électeurs voteront deux fois sur la même machine, configurée pour les deux scrutins.

Les élections régionales et départementales seront à vivre sur Tendance Ouest, dimanche 20 juin, avec à partir de 19 h : analyses, commentaires, résultats… En raison de la pandémie, nos studios ne seront pas ouverts au grand public.