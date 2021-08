Nocé. Un des plus anciens édifices de l'Orne, le manoir de Courboyer est le siège du Perche

C'est le site emblématique à visiter dans le Perche : le Manoir de Courboyer est le siège du Parc, depuis 2000.

Le domaine de 60 hectares offre des paysages riches. Pour les contempler, des sentiers longs de plusieurs kilomètres traversent la nature. Sur les hauteurs des vallées couvertes de prairies humides, on peut croiser des percherons, ces chevaux robustes typiques de la région, des vaches normandes, des vergers, des mares, un potager et un rucher. Pour les enfants, des activités ludiques, comme des balades déguisées, permettent de découvrir le manoir. Elles sont proposées de juillet à octobre.

Entre les murs

Le manoir de Courboyer est l'un des rares qui ouvre ses portes aux visiteurs. Trois des cinq niveaux se visitent. Le public peut y découvrir des expositions sur des thématiques portées par le Parc. L'édifice, construit aux XVIe et XVIe siècles, conserve une collection d'objets ayant appartenu à la famille de Fontenay, anciens seigneurs de Courboyer. Des visites libres et guidées sont proposées pour découvrir l'histoire des manoirs du Perche. Les tarifs vont de 2 € à 4 € (gratuit pour les moins de 15 ans). Une boutique de produits régionaux où les producteurs locaux sont mis à l'honneur est également présente sur le site. On y trouve des cidres AOP du Perche, de la bière, des terrines, des confitures, du miel, ainsi que de l'artisanat et des livres sur le Perche.

Au fil des siècles, le manoir s'est abîmé. En 2016, une équipe d'artisans a alerté le Parc du Perche sur un problème de toiture. La structure n'est plus assez solide. Des travaux importants vont commencer incessamment pour sauver ce patrimoine normand. Pour obtenir suffisamment de financements, l'édifice a bénéficié du soutien de la Mission Stéphane Bern, dans le cadre du Loto du Patrimoine.