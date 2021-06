Orne. Départementales : "Un scrutin déjà entaché d'irrégularités"

"Le scrutin de dimanche 20 juin dans l'Orne est déjà entaché d'irrégularités", a écrit vendredi 18 juin le président sortant du Conseil départemental à la préfète.

Au nom de sa majorité, Christophe de Balorre dénonce "l'inorganisation voire la panique" autour de la distribution des documents de campagne. De nombreux candidats lui ont signalé que leurs documents n'étaient pas arrivés chez les électeurs. Des maires ont signalé avoir reçu, dans un lieu unique, l'ensemble des documents pour leurs communes. Un électeur a indiqué avoir reçu "six fois des documents identiques" dans la même enveloppe. "Il apparaît que ce scrutin ne se déroule pas dans des conditions normales et sera, quoi qu'il arrive, entaché d'irrégularités", souligne Christophe de Balorre, qui anticipe déjà le second tour : "Les dispositions que le gouvernement annonce me paraissent irréalisables. Le prestataire chargé de la distribution ne pourra pas réaliser la distribution dans les délais." Pour ce scrutin, l'État, par mesure d'économie, a opté, pour la première fois, pour une entreprise privée.