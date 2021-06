Cadeaux. Cette semaine avec Tendance Ouest, gagnez un casque et une enceinte Bluetooth de la marque Marshall

Gagnez votre enceinte Bluetooth et votre casque audio de la célèbre marque Marshall à l'occasion de la Fête de la musique numérique organisée ce lundi 21 juin sur la page Facebook de la Ville d'Yvetot. Découvrez dès ce lundi et tout au long de la semaine des groupes, des artistes, des danseurs, des sélections musicales au fil de la journée !

Enceinte Bluetooth StanMore II (349 €) : offre un son pur et précis, grâce à des composants avancés. Un design rétro qui rappelle les amplis de guitare avec son boîtier robuste en bois, revêtement en vinyle texturé, grille poivre et sel et logo emblématique de la marque…

Casque Major IV (149 €) : le casque emblématique de Marshall, avec plus de 80 heures de lecture sans fil, une option de charge sans fil et un nouveau design ergonomique amélioré. Avec plus de trois jours complets d'autonomie, vous n'aurez plus à vous soucier du niveau de charge de votre casque. Un son emblématique avec des graves rugissants, des médiums harmonieux et des aigus cristallins, pour un son incomparable dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer.

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (2x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 25 juin, entre 9 heures et 9 h 30.