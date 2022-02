Pour la troisième année, Flers Agglo et plusieurs associations organisent une journée citoyenne d'arrachage de la balsamine, une plante envahissante, sur les rives du Noireau. C'est au départ du parking de Pont-Erambourg, samedi 19 juin, de 10 heures à 16 h 30. Il faut venir avec ses bottes et vêtu de vêtements aux manches longues, à cause des orties !

Pratique. Inscriptions : technoireau@flers-agglo.fr ou 06 07 54 83 99.