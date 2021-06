Flers. Une cagnotte en ligne pour aider Zanoubia, mordue par un chien

Elle va avoir 6 ans le 14 août prochain, mais mercredi 9 juin, Zanoubia a croisé un chien dans un parc public de jeux pour enfants, à Flers. Le chien l'a attaquée.

La petite fille est défigurée, elle a 70 points de suture au visage et a été blessée à différents endroits du corps. Tout cela a suscité beaucoup d'émotion et c'est Matthieu Chrétien, de La Chapelle-Biche, à côté de Flers, qui a décidé de créer une cagnotte sur GoFundMe, pour aider la petite Zanoubia. "Cette cagnotte est uniquement créée pour venir en aide à ses parents pour les nombreux soins, et notamment esthétiques, ainsi que d'apporter à cette enfant un peu de soutien et de réconfort. L'argent récolté sera remis à ses parents. Merci pour elle”, explique-t-il.

L'objectif affiché est de récolter 10 000 €. En quelques jours, cette dramatique histoire a fait le tour des réseaux sociaux avec plus de 900 partages. 1 500 euros ont déjà été collectés.