Tourisme. Bagnoles de l'Orne : un coin de paradis pour des vacances réussies

C'est l'endroit idéal pour se ressourcer, la station thermale de Bagnoles-de-l'Orne accueille tous ceux qui veulent profiter du calme en Normandie.

Située dans le cœur du pays d'Andaine, à quelques kilomètres de Domfront, elle est la seule station thermale du nord-ouest de la France. Avec leur façade Belle-Epoque, les bâtiments font la richesse de la station qui est labellisée "Station Verte de Vacances" et "Ville fleurie 4 fleurs". Ici, de nombreuses activités sont proposées, à commencer par la piscine de la station thermale, où l'eau de roche jaillit de sa source à près de 25 °C. C'est grâce à son long parcours à travers les roches profondes qu'elle acquiert ses propriétés bienfaisantes. Des spas font également le bonheur de ceux qui tentent l'expérience dans la station.

De l'eau, et du vert

Évidemment, la station est reconnue pour son eau thermale, mais ce n'est pas son seul atout. Avec plus de 7 000 hectares de forêt aux alentours, Bagnoles-de-l'Orne réserve bien des surprises à ses visiteurs. Golf, tennis, équitation, trek et balades font partie des animations à faire, seul ou en famille. La ville possède également de nombreux parcs et jardins qui accentuent le côté bucolique du paysage. À quelques pas du lac et de ses pédalos, mais aussi du "Roc au chien", 168 espèces d'arbres, dont des séquoias géants, poussent dans l'arboretum du château de la Roche-Bagnoles.

Changement de décors

Si la station thermale est un lieu de quiétude, de bien-être, de sport et de détente, le bruit des machines à sous se fait aussi entendre pour qui aime y tenter sa chance. Parce que Bagnoles-de-l'Orne sait aussi vous proposer des animations en soirée, les néons du casino illuminent le lac. L'établissement de jeux, spectacles, cinéma et restaurant est ouvert tous les jours.