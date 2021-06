Fécamp. De nombreux habitants incommodés par une odeur, l'origine indéterminée

D'où provient la forte odeur de gaz ressentie lundi 14 juin à partir de la fin de matinée à Fécamp ? Les sapeurs-pompiers ne parviennent pas encore à l'expliquer, alors qu'une quarantaine d'appels d'habitants ont été recensés pour signaler cette même odeur.

École et collège concernés

Certains ont présenté d'importants symptômes, comme à l'école du Port, où 39 élèves ont été examinés par le médecin des pompiers et le médecin du Smur. "Ils ont ressenti des maux de tête et certains des vomissements", indique le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

Même situation au collège Paul-Bert, où 42 adolescents et trois adultes ont été examinés par les secours. Là aussi, des maux de tête, des maux de gorge, de la toux ou encore des vomissements ont été signalés. Pour autant, aucune personne n'a été transportée à l'hôpital.

À 17 h 30, malgré le déploiement d'une dizaine d'engins et de 26 personnels ainsi qu'une équipe spécialisée en risque biologique, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ne pouvaient pas indiquer de provenance de cette mystérieuse odeur.