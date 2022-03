Granville. Dior en Roses : l'expo immanquable de l'été à la Villa des Rhumbs

"La maison d'enfance était crépie d'un rose très doux, mélangé avec du gravier gris, et ces deux couleurs sont demeurées en couture mes teintes de prédilection." Ainsi parlait Christian Dior de sa couleur fétiche, celle de la villa de Rhumbs, maison de son enfance devenue musée, à Granville, celle aussi, de sa première collection en 1947. Plus de 64 ans après la mort de Christian Dior, le rose est au cœur d'une sublime exposition où s'entremêlent modèles et accessoires sortis de l'imaginaire du fondateur de la maison de haute couture et de celle de ses successeurs comme Karl Lagarfeld et John Galliano. Cette exposition proposée tout l'été à la villa des Rhumbs est une invitation au voyage, un rendez-vous immanquable avec l'élégance et la beauté.