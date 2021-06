Rouen. Avec "les beaux jours", l'office de tourisme lance la saison lors d'un week-end d'animations

C'est l'été qui se profile enfin ! Avec les conditions sanitaires favorables, Rouen tourisme et congrès peut enfin célébrer l'ouverture de la saison estivale. "On a tous besoin de se retrouver et on a mis l'accent cette année sur les événements en plein air", explique le président de la Métropole Rouen Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol. En guise d'avant-goût, l'office a pour la première fois organisé un week-end d'animations, du vendredi 18 au dimanche 20 juin, qui concentre une multitude de propositions : visites, balades, spectacles, gastronomie, il y en aura pour tout le monde. "On a voulu faire une profusion de propositions, une sorte de marathon culturel et touristique", explique Christine de Cintré, présidente de l'office de tourisme. "La saison touristique s'articule autour de deux grands axes que sont Flaubert 21 et la Seine à vélo."

Une balade à vélo de Rouen à la Bouille

La piste cyclable relie Paris au Havre en passant par Rouen et les boucles de la Seine. "Pour inaugurer cette Seine à vélo, nous avons prévu des visites à vélo avec des guides", détaille Christine de Cintré. Un service de location de vélo, électrique ou sans assistance, est lancé pour l'occasion à l'office de tourisme. Il permet de louer des vélos et de les déposer dans une autre ville de l'agglo, comme à Jumièges, pour envisager le retour en transport en commun. Autre nouveauté, la création d'un rallye gourmand : une visite qui allie découverte du patrimoine et escales gourmandes avec dégustation chez des professionnels rouennais. Comme un écho aux spectacles qui seront organisés en plein air tout l'été, cinq seront proposés dans le week-end, en déambulation entre la place de la cathédrale et les quais de Seine. L'ensemble de la riche programmation du week-end est à retrouver sur le site de l'office de tourisme.