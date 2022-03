Rouen. Run & Visit : à la découverte des secrets flaubertiens… en baskets

Enrichir sa culture littéraire et historique tout en entretenant sa forme physique, c'est ce qu'a imaginé Laurence Catel, éducatrice sportive de l'établissement Planète bien-être à Rouen. Ayant suivi une formation en Histoire et Lettres classiques, elle a souhaité "lier les anciennes amours historiques avec le sport", en créant, il y a sept ans, le concept "Run & Visit" avec le soutien de l'office du tourisme et de Normandie attractivité. "C'est une activité qui existait déjà dans les grandes capitales européennes, indique Laurence Catel. Je me suis dit qu'il fallait le faire à Rouen."

"Flaubert nous observe… Trouvez-le !"

À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, Laurence Catel a minutieusement préparé un parcours de 7 km agrémenté d'anecdotes sur la vie de l'écrivain natif de Rouen et de références à ses œuvres. "Ce qui m'intéresse, c'est de présenter Flaubert différemment, de donner envie de lire ses œuvres." Le circuit vous mènera du Musée d'histoire de la médecine jusqu'à la place des Carmes où trône le buste de l'auteur de Salammbô et Madame Bovary, en passant par la rue Beauvoisine et l'incontournable cathédrale de Rouen. Dernière étape : un hôtel littéraire dédié à Flaubert, où vous partagerez un moment de convivialité autour de rafraîchissements bien mérités, l'occasion d'échanger sur l'expérience vécue et de "créer du lien" avec ses coéquipiers, comme l'encourage Laurence Catel. Très appréciées pour leur originalité, ces visites permettent de "faire du sport autrement" : les moments de récupération se déclinent en jeux de piste et recherches d'indices. "Certaines personnes ne veulent pas courir seules ou ne se lancent pas sur une distance supérieure à 5 km, explique Laurence Catel. D'autres qui ne font pas de sport peuvent s'y mettre par cette porte-là."