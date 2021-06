Lillebonne. Des aménagements pour permettre aux juillettistes de se faire vacciner

Le centre de vaccination de Lillebonne a vacciné 600 à 700 personnes par jour contre la Covid-19, cette semaine. "On aurait pu vacciner plus, mais pour certains créneaux, nous avons eu du mal à trouver preneur", constate, vendredi 11 juin, Jonathan Gloaguen, directeur de soins au centre hospitalier Caux Vallée de Seine et chef du centre de vaccination.

Avec 55 000 injections déjà réalisées, "peut-être que l'on arrive en fin de cycle de première vaccination", poursuit le médecin. Dès ce week-end des 12 et 13 juin, les plages de rendez-vous sont de nouveau bien remplies, avec une accélération des deuxièmes doses. "Mais il reste de la place en juin pour des prises de rendez-vous via Doctolib, notamment sur Pfizer."

Des créneaux jusqu'à 21 heures

L'imminence des vacances d'été pourrait-elle décourager certains patients à se présenter tout de suite ? "On a émis l'hypothèse que les gens qui partent en juillet ne seraient pas forcément disponibles pour la seconde injection et étaient donc frileux de s'inscrire pour la première", note effectivement Jonathan Gloaguen. Pour rassurer juillettistes et aoutiens, la seconde injection peut désormais se programmer entre cinq et huit semaines après la première, contre six semaines jusqu'ici. Depuis trois semaines, le centre est également ouvert le jeudi soir, de 17 h 45 à 21 heures, pour faciliter la vaccination des actifs notamment. Un créneau qui devrait perdurer jusqu'à la mi-juillet.

À partir du mardi 15 juin, s'ouvrira par ailleurs une nouvelle phase, avec la vaccination des 12 à 17 ans. "Cela fera peut-être un appel d'air, mais cette ouverture tombe en pleine période des examens."