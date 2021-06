Bonne table à Caen. Un restaurant au cœur du Jardin des plantes

C'est un lieu privilégié des Caennais : le Jardin des plantes, poumon vert de 5 000 m2 en plein centre-ville, est idéal pour se balader en famille, découvrir des milliers d'espèces de végétaux et maintenant, manger au restaurant. En effet, le restaurant l'Aromate a remporté l'appel d'offres de la Ville pour installer un service de restauration dans l'Orangerie. "Ce projet représentait la nature, les aromates, avec un cahier des charges qui demandait des produits frais et locaux, comme on fait déjà au restaurant", explique Inès de Saint Jores, co-gérante du restaurant.

Plats froids pour l'été

Si vous venez manger à l'Orangerie, ne vous attendez pas à manger une entrecôte, car il n'y a que des produits froids : sandwich, tartine, salade, dessert, etc. "Ça nous évite d'avoir du matériel énergivore ici, dans un souci écologique. Tout est préparé le matin même et transporté à vélo cargo." Les produits sont frais, cuisinés maison et avec des producteurs locaux, voilà qui me tente. En plus, avec les beaux jours qui arrivent, une salade sera parfaite !

Je prends donc la formule salade accompagnée d'un dessert et d'une boisson, à 14 euros. Au menu, petits légumes, coriandre et tataki de bœuf, une préparation particulière de la viande qui vient du Japon. En dessert, la gourmandise me rattrape, j'opte pour un tiramisu, vraiment très bon, et en boisson, j'ai le choix avec plusieurs marques locales. Ce sera une citronnade Mimouna. À l'Orangerie, on commande et on emporte son plat avec un plateau sur les tables mises à disposition, mais on peut aussi aller un peu plus loin dans le parc, pour une véritable pause nature. À la fin du repas, chaque déchet a sa poubelle : une pour le carton, une autre pour les déchets organiques par exemple. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de réservation à prendre pour y manger.

L'Orangerie du jardin des plantes de Caen. Ouvert de 10 heures à 19 heures jusqu'à fin août, puis jusqu'à 18 heures en septembre et octobre.