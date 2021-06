Euro 2021 - Équipe de France. Benzema, le maillon manquant de DD ?

Mbappé, Griezmann, Benzema mais aussi Dembélé, Coman, Giroud… Sur le papier, l'attaque des Bleus a de quoi faire saliver l'Europe. Mais dans les faits, comment vont s'animer les offensives françaises ? Seule certitude : Karim Benzema, l'un des meilleurs joueurs au monde avec le Real Madrid, n'est pas venu pour faire de la figuration. Ses facilités à fluidifier, voire dicter le jeu d'une équipe, ont certainement été au cœur des réflexions de Didier Deschamps sur l'improbable retour du banni des Bleus depuis 5 ans. Le sélectionneur a bien vu en mars dernier, lors des soporifiques victoires contre le Kazakhstan (2-0) et la Bosnie (1-0), que son équipe avait perdu de son allant offensif. Les méformes en club d'Olivier Giroud, vainqueur de la Ligue des Champions mais relégué sur le banc à Chelsea, ou même d'Antoine Griezmann, qui n'a jamais retrouvé son lustre d'antan depuis son transfert à Barcelone, prenaient même une tournure inquiétante.

Les indispensables Kanté et Pogba derrière une attaque de feu

Mais avec Benzema, ce n'est plus la même recette. L'ancien Lyonnais porte le Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Auteur d'une saison remarquable (30 buts et 9 passes décisives en 46 matchs), il devrait certainement prendre la place d'Olivier Giroud sur le terrain. Excellent joueur de surface, aussi bien capable d'orienter le jeu en retrait de la surface comme de conclure devant les buts, Benzema devrait parfaitement s'entendre avec Griezmann et Mbappé sur le terrain.

Didier Deschamps pourrait ainsi reconduire le 4-2-3-1 de la Coupe du Monde et de la victoire en novembre dernier contre le Portugal. Dans cette tactique, Mbappé jouerait soit à droite, comme à la Coupe du Monde 2018 (avec Rabiot pour remplacer Matuidi sur l'aile gauche), soit à gauche - avec Coman ou Dembélé à droite. Mais la star de l'équipe de France a brillé cette saison dans l'axe. Didier Deschamps pourrait donc tenter de jouer en 4-4-2 losange avec Kanté en sentinelle, Pogba et Rabiot sur les côtés, Griezmann en soutien des deux attaquants de pointe, Benzema et Mbappé.

Même s'il affirme y avoir longuement réfléchi, le sélectionneur n'a eu que peu de temps pour intégrer concrètement Karim Benzema à sa tactique. La mayonnaise entre les joueurs va devoir rapidement prendre pour espérer voir la France soulever le trophée le 11 juillet prochain.