Le Havre. Une résidence étudiante et hôtelière d'un nouveau genre

L'entrée de ville du Havre poursuit sa mutation. Jeudi 3 juin, la première pierre du projet "Quai en Seine" a été posée. Il s'agira d'un ensemble urbain accueillant une résidence étudiante, de l'hôtellerie et un espace de coworking. Il sera situé entre la CCI et la gare, bâti sur une ancienne friche industrielle.

Le projet prévoit une résidence étudiante de 168 chambres, une résidence de tourisme d'affaires de 103 logements et un immeuble de bureaux de 3 600 m2. L'objectif est de créer un nouveau quartier aux usages diversifiés, avec logements et activités économiques. La Ville du Havre a confié le projet au groupe immobilier Spirit et au promoteur régional Flaviae. L'ensemble sera exploité par Odalys.

La résidence étudiante est financée par Crédit Agricole Normandie-Seine, qui a investi presque 13 millions d'euros. La résidence devrait être mise en service dès la rentrée universitaire 2022.