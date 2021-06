Caen. Marché alimentaire à la Prairie : "Les produits donnent envie !"

Trois maraîchers, deux poissonniers, quatre bouchers, un fromager… 18 producteurs locaux s'installent chaque jeudi sur le cours Koenig de la Prairie à Caen, de 16 h 30 à 19 h 30. Pour les premiers clients, c'est une aubaine d'avoir ce marché le soir, "à deux pas de chez soi. Ça permet aussi de changer les habitudes. A Caen, on connaît le marché du vendredi et dimanche matin, là c'est une autre ambiance", explique Philippe Delpy, cabas sur l'épaule et thé glacé à la main.

"Les produits donnent envie !", sourit Aurélie Bregeon. La preuve sur le stand suivant, avec Jeanne Jarnet, qui vient chercher courgettes et carottes. "Je n'avais plus de légumes chez moi, c'est pratique en sortant du travail."

Les commerçants non-sédentaires sont ravis de cette grande première. Étendre les horaires du marché est en discussion, "pour permettre à ceux qui terminent le travail à 19 heures de venir faire un tour", explique William Bethus, torréfacteur chez les Cerises du café.

