Rouen. Prison ferme pour des violences répétées sur sa compagne

Alors qu'ils sont séparés, le prévenu vient régulièrement visiter son ex-compagne à Rouen. Le couple se reforme et les violences reprennent. Le 7 novembre 2019, la victime dépose plainte pour coups et menaces, mais se ravise et accepte de revivre avec lui. Le 14 janvier dernier, le prévenu réitère ses violences et la police intervient, mais il nie ses actes. Des marques de strangulation sont constatées, l'homme est placé en détention provisoire. Devant le tribunal judiciaire mercredi 2 juin, la partie civile évoque "un déni choquant". Le ministère public dénonce "les mensonges et la lâcheté du prévenu" et la défense souhaite "une sanction proportionnée". François Liani, 28 ans, écope de trois ans de prison, dont un an avec sursis probatoire de deux ans.