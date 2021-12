Faites une “Poses” à la base de loisirs de Léry-Poses

La base régionale de Léry-Poses s’étend sur un territoire vaste de 1.300 hectares dont 650 hectares en eau sous forme de lacs et d’étangs. Elle s’apprête à accueillir les animations organisées lors des vacances de printemps. En plus des activités proposées, des stages sont proposés aux enfants tout au long de cette période.

Encadrés par des moniteurs, ceux-ci sont destinés aux enfants âgés de 8 à 14 ans. Les disciplines concernées se passent pour la majorité en plein air. Escalade, tir à l’arc, voile au lac du Mesnil, escalade sur les falaises, spéléologie et kayac seront au menu de ces stages.

Ceux-ci sont très demandés et il est donc conseillé de se renseigner au plus vite pour inscrire vos enfants.



Pratique. Base Régionale de loisirs de Léry-Poses, rue de Savoie, Poses. Réservations, tél. 02.32.59.13.13. Liste des stages disponible sur www.basedeloisirs-lery-poses.fr. Tarif : 160 € le stage (possibilité financement CAF bons vacances).