Ali Amran chante la Kabylie au Trianon Transatlantique

Voila dix ans qu’il rend hommage à la Kabylie. Ali Amran est l’ambassadeur de cette région d’Algérie et touche le cœur d’un public immédiatement captivé par les concerts de l’artiste. Son secret ? Être authentique dans ses textes et sa musique et provoquer l’émotion par l’évocation des richesses musicales et culturelles Kabyles.

Pratique. Vendredi 20 avril à 20h30 au Trianon Transatlantique, 114 Avenue 14 Juillet, Sotteville-lès-Rouen. Tarif à partir de 17€. Informations, tél. 02.35.73.65.99.