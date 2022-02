Mondeville. Chansons sans Frontières : 15e édition au théâtre

Déjà la 15e édition pour le concours international d'écriture de Chansons sans Frontières. Et en cette période si particulière, le thème d'écriture choisi tombe bien. "Besoin d'air" offre la plus belle récolte de textes de chansons : 1 164 au total de 105 pays dans le monde ! Lors de la soirée du jeudi 17 juin au théâtre de la Renaissance de Mondeville à 19 heures, trois concerts célébreront les six lauréats du concours. Le trio métissé du groupe Couleur Terre ouvrira la soirée. Viendra ensuite la remise de prix avec Ben Herbert Larue, chanteur, poète et musicien qui mettra en voix et en musique les chansons gagnantes. Le quatuor Sages comme des Sauvages clôturera cette belle soirée. Infos et billetterie: larenaissance-mondeville.fr