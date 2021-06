Covid-19. Ils retrouvent l'odorat grâce à une association présidée par un Ornais

L'application mobile CovidAnosmie.fr a été conçue par une équipe menée par le professeur Fabrice Denis, de l'Institut interrégional de cancérologie du Mans, et composée de scientifiques de l'université de Tours et du CNRS. Elle a été lancée par l'association CovidAnosmie, présidée par Jean-Michel Maillard, de Durcet.

Elle a été mise en ligne pour rééduquer, avec des conseils personnalisés, les 500 000 Français qui ont perdu l'odorat à l'occasion d'une contamination à la Covid-19. Il s'agit notamment d'utiliser des huiles aromatiques selon un programme précis, associé à de la stimulation visuelle pour que le cerveau refasse le lien entre un objet et son odeur. 9 000 patients l'ont déjà utilisé et selon les résultats intermédiaires d'une étude que vient de publier le Journal of medical Internet research, une étude clinique menée sur 548 malades indique que 73 % d'entre eux ont eu une amélioration significative au bout de 28 jours d'utilisation. Il est recommandé aux malades de la Covid-19 de consulter un médecin avant d'en suivre le protocole.