Calvados. Visiter sa ville et recréer sa maison virtuelle sur Minecraft

"Minecraft est un jeu de création, où tout est possible. La seule limite, c'est son imagination."

En service civique à la mairie de Verson, Amaury Le Déroff, 20 ans, n'a pas hésité à faire parler sa créativité. Auprès d'Arnaud Pignorel, délégué à l'innovation de la Ville, il s'est lancé sur un projet pharaonique : recréer Verson, sa ville, sur le jeu vidéo Minecraft.

Amaury Le Déroff joue à Minecraft depuis sa sortie, en 2013. Un mois qu'il planche, avec Tristan Vandercamère et Arnaud Pignorel, sur ce projet. Le but est de créer "un vrai Verson virtuel et d'inviter les jeunes à construire leur maison et développer leur ville", explique Amaury.

Pour reproduire virtuellement la ville, Amaury et son équipe se basent sur une carte préexistante. "Ce n'est pas propre, c'est seulement des carrés. Mais cela définit l'emplacement de chaque bâtiment sur un rayon de 3 km. Les gens peuvent trouver leur emplacement et construire leur maison dessus."

À la surprise d'Amaury Le Déroff, le projet a très vite fait parler de lui. La French Tech Caen Normandy les encourage à poursuivre cette initiative. "Ils sont à fond avec nous. Ils trouvent notre projet super. On ne s'y attendait pas."

Verson, Hérouville-Saint-Clair, Bretteville-sur-Odon, Mondeville… Le jeune homme s'attaque désormais au château de Caen.

Le jeu vidéo d'aventure et de construction Minecraft comptait, en 2020, 126 millions de membres actifs.