Saint-Lô. Le photographe Nikos Aliagas expose aux pieds des remparts

L'animateur télé Nikos Aliagas sera à Saint-Lô à la fin du mois de juin, avec sa casquette de photographe. Si son exposition intitulée Thálassa, peuples de la mer sera mise en place et visible aux pieds des remparts de la ville à partir du jeudi 10 juin, le présentateur de The Voice et 50 minutes Inside viendra quant à lui vernir son exposition le mardi 29 juin après-midi.

Une cinquantaine de clichés seront dévoilés, en grand format, jusqu'au 13 septembre.

L'animateur de TF1 est le premier d'une longue liste de photographes de renom à exposer à Saint-Lô. La municipalité voudrait proposer deux expositions comme celle-ci chaque année, selon Mathieu Lepresle, maire adjoint à la culture de Saint-Lô.