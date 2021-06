Avranches. La Manchoise Floriane Gouget présente au procès des harceleurs de Mila

Treize personnes de 18 à 30 ans comparaissent à partir du jeudi 3 juin devant la justice, à Paris, poursuivies pour avoir harcelé et menacé Mila, 18 ans. Début 2020, dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, la jeune femme, encore mineure, avait critiqué l'islam et défendu le droit au blasphème. Une prise de position qui lui a valu insultes et menaces de mort. En octobre de la même année, une jeune femme originaire d'Avranches, Floriane Gouget, lui avait apporté son soutien sur les réseaux. Depuis, la jeune Manchoise qui habite désormais Paris est elle aussi la cible de harceleurs et de menaces. Elle a déjà déposé plusieurs dizaines de plaintes en l'espace de huit mois. Malgré la peur, pas question pour elle de renier son soutien à Mila.