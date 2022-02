Jardin. Nos astuces pour de belles tomates cet été

S'il y a bien une culture que j'aime au potager, c'est celle de la tomate. Longtemps, j'ai tâtonné, fait des erreurs. Le mildiou a souvent remporté la partie… Mais aujourd'hui, riche de mes apprentissages, je suis fière de régaler ma famille de magnifiques tomates du jardin, hautes en saveurs et en couleurs !

Les Saints de glace et leur risque de gelées sont passés. C'est donc le top départ pour planter les tomates au jardin, que ce soit des plants maison ou achetés dans le commerce. Je pars de la graine et bichonne mes semis. C'est tellement gratifiant de voir de si minuscules graines devenir des fruits juteux à souhait ! Oubliez la monotonie des fruits du commerce, misez sur les couleurs, les formes et les très nombreuses variétés. Je vous livre quelques conseils pour bien planter vos tomates et vous garantir des salades gorgées de soleil.

Où planter vos tomates ?

Choisissez un endroit lumineux et aéré. La tomate aime le soleil. En Normandie, le temps est humide - le mois de mai nous le fait bien savoir -, ce qui représente un risque pour ces plants sensibles aux maladies, surtout au mildiou. Combien de fois ai-je perdu des récoltes à cause du mildiou ? Il est donc préférable d'investir dans un abri : une serre, un petit toit fait maison pour limiter l'attaque des pluies sur vos plants.

Comment planter vos tomates ?

Espacez les pieds d'environ 60 cm : le plant prend de l'ampleur et on évite alors la transmission de maladies. Enterrez bien les tiges, jusqu'aux premières feuilles afin que la racine se renforce et se développe. Les plants seront ainsi plus robustes. Je l'associe toujours aux œillets d'Inde, qui repoussent les nématodes, des petites bêtes qui se régalent des racines, et au basilic, qui repousse les mouches et autres insectes. C'est beau, bon et utile.

Arrosez en profondeur environ 1 fois par semaine, mais surtout arrosez le sol et non les feuilles. Je nourris mes plants au purin d'ortie, un bio stimulant riche en minéraux et nutriments, parfait pour booster la croissance et limiter les maladies.

Tuteurez vos plants qui peuvent atteindre plus de 2 mètres de hauteur. Dans le commerce, il existe de nombreux tuteurs à tomates ; pour ma part, j'opte pour le recyclage au naturel en utilisant des cannes de bambous du jardin. Je paille également les pieds avec de la paille ou de la tonte de pelouse séchée pour limiter l'évaporation et les mauvaises herbes.

Tailler ou pas ?

Il y a deux écoles ! Personnellement, je ne coupe que les gourmands - les rameaux qui se développent sur l'une des branches principales - qui gênent le passage. Je préfère laisser la plante évoluer, ainsi pas de cicatrice et moins de maladies. Quant aux tomates cerises, je les laisse complètement s'exprimer. A vous de vous faire votre propre expérience.

Dans quelques semaines, les fruits se formeront et, arrivés à maturité, ils vous régaleront par leur saveur gorgée de soleil.