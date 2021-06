Manche. 77e anniversaire du D-Day : Sainte-Mère-Église quasi déserte

A trois jours de la commémoration du 77e anniversaire du Débarquement allié en Normandie, pas de fêtes populaires, pas de rassemblements festifs, pas de camps de reconstitueurs, pas de largage de paras au dessus de La Fière. Les sites emblématiques du département sont quasiment déserts. Les touristes seront aussi fortement absents, en particulier les Anglais et les Américains. En cause, les contrainte sanitaire liées à la Covid-19, et ce, pour la seconde année consécutive.