Montville. Édouard Deloignon, le "loser magnifique" qui aime rire de lui-même

On ne peut pas forcément rire de tout ou avec n'importe qui, mais il est toujours bon de rire de soi. C'est le crédo d'Édouard Deloignon depuis qu'il s'est lancé dans la comédie. La tête la première et "à fond", comme dans tout ce qu'il entreprend. Originaire de Montville, qui reste son port d'attache, le jeune homme de 28 ans commence doucement mais sûrement à faire parler de lui. Une publicité pour la Française des jeux, un clip d'Aya Nakamura, la figuration et les soirées sur les scènes des comedy clubs parisiens lui permettent de vivre de cette passion et de se faire connaître. Comme les petits sketchs qu'il poste régulièrement sur les réseaux sociaux en temps de confinement, à l'image d'une parodie de Grand Corps Malade qui a déjà été vue près de quatre millions de fois.

"J'aime sortir de ma zone de confort"

"J'ai toujours été un peu différent des autres, j'ai toujours aimé me mettre en avant et faire rire", se souvient-il, en citant l'exemple d'un spectacle de fin d'année à l'école primaire. Une fibre naturelle qui est revenue au galop après avoir un temps été éclipsée par son autre passion. "J'adore le sport. J'ai surtout fait du basket à un bon niveau à Montville et à l'Université, où j'ai été champion de France", rembobine ce grand blond aux yeux clairs, du haut de son mètre quatre-vingt quinze. Ce passé de sportif lui servira aussi à franchir le pas, direction les auditions du célèbre Cours Florent : "J'aime bien sortir de ma zone de confort, me mettre en difficulté." Toujours rieur, son visage devient plus grave au moment d'évoquer le soutien infaillible de ses proches : "Là-bas, j'ai connu des gens qui devaient cacher ce qu'ils faisaient. Moi, je me suis lancé là-dedans avec quasiment pas de diplôme derrière moi mais mes parents m'ont toujours encouragé."

Aujourd'hui, il comprend la chance qui est la sienne de monter sur scène pour faire ce qu'il aime. Très énergique, "toujours à chanter, à sauter, à danser" sur les planches, Édouard Deloignon coche plusieurs cases du stand-upper à la mode. D'autant plus que son premier spectacle, coécrit avec son ami Yassine Benkhadda, parle beaucoup de son parcours, de ses galères, de ses rôles dans l'ombre. "J'adore ce personnage de loser magnifique ! C'est un peu ma vie. À l'école, c'est pas de la folie mais ça passe, au basket je suis champion mais je suis le dixième homme, je joue dans un film et on ne me voit presque pas... Ça me fait rire et il faut de l'autodérision en ce moment", assure-t-il de sa voix grave et profonde. Édouard Deloignon a donc décidé de rire de tout, en commençant par lui-même. Et il invite le public à en faire autant.