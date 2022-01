Sud-Manche. L'effet Papillons dévoile les sept premiers noms de sa programmation

Les organisateurs de L'effet Papillons ont dévoilé, ce jeudi 27 mai, les sept premiers noms de leur programmation. L'affiche du festival qui aura lieu du 18 au 22 août, en lieu et place du festival Papillons de Nuit, une nouvelle fois annulé cette année à cause de la pandémie, a déjà fière allure. Alain Souchon, de retour sur scène après six ans d'absence, sera de la partie, tout comme Christophe Maé.

Pomme, Suzane et Camélia Jordana, étoiles montantes de la scène française, seront elles aussi présentes à Villedieu. Les groupes Dionysos et 47 Ter viennent compléter cette première salve de noms, sur une affiche déjà très alléchante et formidablement éclectique. Le reste de la programmation devrait être dévoilé en juin.