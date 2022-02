Le Havre. Le Pôle Nautique se finalise sur la pointe de l'Escaut

La zone de l'Escaut, à hauteur de la tour des Dockers du Havre, va devenir un véritable Pôle Nautique. Le hangar 42 a déjà été réhabilité et accueille le Conservatoire Maritime. L'association rénove des bateaux anciens tout en faisant de l'insertion. Le Conservatoire Maritime profite de ses nouveaux locaux depuis 2020. En mars dernier, le hangar 41 a été démoli. Le terrain va servir de réserve foncière à de futures entreprises souhaitant s'implanter au Havre. La réhabilitation du hangar 43 est en cours de finalisation. Le lieu, sur 3 500 m2, va pouvoir accueillir des professionnels du tourisme. Le Havre Nautic (concessionnaire et chantier naval) et LH Yacht Services (chantier naval) y déménageront dès cet été. Cette zone de l'Escaut n'a pas été choisie par hasard, puisque Le Havre Plaisance y exploite déjà son aire de carénage et d'hivernage.

Ce Pôle Nautique de l'Escaut est le dernier projet du plan nautisme du Havre lancé en 2009. 20 millions d'euros ont été investis. Ce plan prévoyait un soutien aux clubs avec l'achat de matériels, comme des bateaux, un soutien financier aux grands événements comme la Transat Jacques Vabres ou encore la rénovation du port de plaisance (5 millions d'euros) et la création du port du bassin Vauban. Un deuxième plan nautisme est en cours d'élaboration. Il devrait principalement permettre la réhabilitation du terrain plein nord, abritant le centre nautique Paul Vatine, la société des régates du Havre et le centre nautique et plaisance du Havre.