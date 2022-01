En questions. Réouverture des cinémas : "On a fait complet sur complet depuis une semaine"

Hervé Aguillard est le directeur de l'Omnia, le cinéma art et essai de Rouen, installé en ce moment à la Halle aux toiles.

Quel est votre sentiment, une semaine après la réouverture des cinémas ?

C'est extraordinaire que le public soit au rendez-vous de la réouverture des cinémas à ce niveau-là. Avec des jauges de 35 %, une programmation avec peu de nouveautés et beaucoup de reprises du mois d'octobre 2020, le public est revenu dès le premier jour ! On a fait complet sur complet. À l'Omnia aux toiles, on a fait plus de 2 000 spectateurs sur cette première semaine de réouverture.

Ça veut dire que le public attendait avec impatience la réouverture des salles, et ça nous fait vraiment chaud au cœur.

Craigniez-vous que les spectateurs perdent leurs habitudes et se tournent vers les plateformes ?

Beaucoup de mauvaises langues disaient qu'avec la Covid, le public allait changer ses habitudes. C'est un peu notre revanche sur ces oiseaux de mauvais augure qui disaient que le cinéma était peut-être fini… Il y aura toujours cette envie de communier avec les gens. La salle de cinéma, c'est une expérience unique : partager des émotions avec des gens que l'on ne connaît pas, y aller avec des amis…

Les très beaux scores que nous faisons sur cette première semaine prouvent bien que le cinéma est loin d'être mort.

Où en sont les travaux du cinéma, rue de la République ?

C'est un chantier très compliqué. On casse à l'intérieur d'un vieux bâtiment des années 50… Tout est fragilisé. Il y a des complications. D'abord il y a eu l'amiante, maintenant on a des soucis avec des murs porteurs… On finit seulement la phase de démolition après des mois de travaux. Maintenant, on va commencer à rentrer dans la phase aménagement, et dessiner le cinéma du futur.

Je sais que le résultat va être à la hauteur des attentes. Il y a un an à tenir.

On va ouvrir, je pense, aux alentours du mois d'avril 2022.