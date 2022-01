Manche. Trois nouvelles arrivées dans le diocèse de Coutances-Avranches

Des changements vont s'opérer dans le diocèse de Coutances-Avranches à la rentrée de septembre, avec trois arrivées. Don Maurice France, prêtre de la communauté Saint-Martin, va devenir recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel, qui va regrouper l'abbaye où séjournent les fraternités monastiques de Jérusalem qui poursuivront leur mission, l'église, la maison du pèlerin et le prieuré d'Ardevon. Sa mission, pendant un an, sera de réfléchir à un nouveau projet spirituel pour ce sanctuaire. La communauté Saint-Martin, conservatrice, suscite chez certains des interrogations, mais Monseigneur Le Boulc'h, évêque de Coutances et Avranches, se veut rassurant.

Autres arrivées, une religieuse du Carmel Saint-Joseph qui ira rejoindre les sœurs installées à Sainte-Mère-Église qui travaillent déjà sur le projet d'éducation à la paix de la Grange de la Paix, et l'abbé Marc Vacher, curé à Montrouge (Hauts-de-Seine), sera nommé vicaire au profit de la paroisse de Cherbourg. L'homme connaît bien le département pour y séjourner régulièrement, l'été notamment.

L'église a connu une période difficile depuis le début de la crise sanitaire, avec des fidèles moins nombreux dans les lieux de culte, mais un retour d'un public un peu plus jeune aussi, se réjouit l'évêque de Coutances-Avranches.

Aujourd'hui dans la Manche, on compte 53 prêtres en activité et autant de diacres.