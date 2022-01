Orne. Plan de relance : L'Aigle labellisée "Petite ville de demain"

Le plan de relance gouvernemental est décliné dans 20 villes de l'Orne, via le programme "Petites villes de demain", qui doit être signé partout avant le lundi 31 mai et le début de la campagne officielle pour les élections départementales et régionales.

L'Orne a été le premier département normand à s'engager. La ville de L'Aigle a été labellisée mardi 25 mai, elle va bénéficier de financements supplémentaires dans les secteurs de l'attractivité, du commerce, de l'habitat, du patrimoine… "Ça devrait accélérer nos projets, et c'est aussi de l'engineering", a souligné Philippe Van-Hoorne, le maire de L'Aigle.

Si pour qu'un territoire se développe, il faut que sa ville-pôle rayonne, "ces projets devront rayonner sur les communes alentour", a souligné le sous-préfet Julien Miniconi. "Pour garantir cette cohérence du territoire, la communauté de communes des Pays de L'Aigle gère ce programme avec la Ville", a expliqué Jean Sellier, le président de la communauté de communes.

Une enveloppe de 725 000 euros est à attribuer aux 20 villes ornaises labellisées.