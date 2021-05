Normandie. Météo : après la pluie, vient le beau temps ?

Depuis plusieurs semaines, la pluie et le vent ont pris place dans le ciel normand. Une météo pluvieuse qui a une explication, selon Christophe Bribet, fondateur de la page Facebook Météo Basse-Normandie. "Cette météo est due à un flux d'Ouest que nous avons régulièrement, qui apporte pas mal de pluie et des averses, et surtout beaucoup de vent. C'est un phénomène régulier", détaille-t-il. Un temps maussade qui devrait s'améliorer dès ce jeudi 27 mai. "À partir de jeudi, ça devrait commencer à s'améliorer. On s'oriente vers un temps plus sec. Le retour de l'anticyclone pourrait être vers la fin du mois. Dès le début de la semaine prochaine, les températures seront de saison", rassure le spécialiste. Soyez donc rassurés, le soleil est bientôt de retour !