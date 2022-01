Manche. Fives Nordon reprend Manoir ACPP : 162 salariés sauvés, 57 licenciés

Le tribunal de commerce de Rouen a rendu son délibéré mardi 25 mai, sur l'avenir de l'entreprise ACPP à Digulleville, filiale de Manoir Industries, qui a été placée en redressement judiciaire début mars. L'offre de Fives Nordon a été acceptée d'après les premiers éléments de Me Élise Brand, communiqués à La Manche Libre.

Dès l'audience du mardi 11 mai, le tribunal l'avait considérée comme "très correcte". 162 salariés continueront de travailler sur le site actuel, mais 57 salariés seront licenciés. Parmi les catégories concernées par ce licenciement, celle d'opérateur machine. Un métier qu'exerce Camille Cauchard depuis des décennies pour l'entreprise de chaudronnerie : "J'ai commencé à y travailler à mes 18 ans, c'était une boîte familiale, je me suis créé beaucoup de copains. J'arrive à 57 ans, et on me dit au revoir au bout de 39 ans, ça fait un pincement au cœur", confie-t-il.

Camille Cauchard, opérateur-machine Impossible de lire le son.

"C'est aussi compliqué pour ceux qui restent, de voir leurs collègues partir. Ce n'est pas ce qu'on voulait, nous, on voulait que tout le monde reste", réagit Arnaud Vimont, secrétaire du Comité social et économique (CSE), après une Assemblée générale tenue avec des dizaines de salariés ce mardi 25 mai. Des licenciements durs à avaler, alors que la situation économique semblait s'améliorer, d'après Etienne Callais, directeur du site : "Cette année, nous budgétons à l'équilibre."