France-Monde. L'ombre de la présidentiellepèse sur les régionales

Tête de liste aux régionales en Ile-de-France, Audrey Pulvar le 22 mai critique la manifestation policière du 19 devant l'Assemblée nationale : elle voit “une image pour moi assez glaçante” dans le fait que des policiers “marchent sur l'Assemblée pour faire pression sur les députés en train d'examiner un texte de loi concernant la justice”. Cette interprétation n'engage qu'elle-même. Mais le 23 mai, elle est dramatisée par le ministre Gérald Darmanin : “Les propos de Mme Pulvar dépassent le cadre d'une campagne électorale et viennent profondément diffamer la police de la République. Je porte plainte au nom du ministère de l'Intérieur”, tweete-t-il ! L'équipe de campagne de l'intéressée saute sur l'occasion. Elle riposte le 24 mai : “Nous récusons une quelconque diffamation d'Audrey Pulvar à l'égard de la police nationale et nous avons pris la décision de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur pour diffamation et dénonciation calomnieuse…"

Cette algarade spectaculaire entre le ministre de l'Intérieur et la célèbre n° 2 de la mairie de Paris paraît superflue sous l'angle des régionales de 2021. Mais elle prend tout son sens si on la regarde sous l'angle de la présidentielle 2022.

Audrey Pulvar est en effet l'adjointe d'Anne Hidalgo, maire de Paris et sans doute candidate en 2022 contre Emmanuel Macron. C'est Mme Hidalgo candidate que vise Darmanin en attaquant Mme Pulvar.

Parasitage des débats locaux

Mais si Mme Pulvar prend à partie la police à propos de la manif du 19 mai, c'est aussi en vue de la future campagne présidentielle : pour Mme Hidalgo qui se voit en candidate du PS, il s'agit de ne pas laisser la vedette à Jean-Luc Mélenchon, lui aussi candidat à l'Elysée en 2022 et qui gêne beaucoup les autres pré-candidats de gauche. En l'occurrence, Mélenchon s'est empressé dès le 20 mai de préempter le rôle de défenseur de la République contre des policiers “factieux” censés la menacer. En disputant tout de suite ce rôle à Mélenchon auprès d'un électorat de gauche supposé anti-flics, Mme Pulvar pense aider Mme Hidalgo pour 2022 – même au détriment de sa propre campagne des régionales 2021 : car critiquer les policiers au moment où l'opinion leur est favorable n'est pas un coup opportun dans l'électorat parisien.

Cet exemple montre comment la rivalité des partis pour la présidentielle fait de l'ombre à la campagne des régionales, et parasite les débats locaux.

Jeux de partis en région PACA

Il y a d'autres exemples. Ainsi l'affaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur entre LR et LREM, avec son chassé-croisé de contradictions : présence ou non de LREM sur la liste LR de Muselier ?

Si oui, investiture LR ou non pour Muselier ? Finalement oui – mais les LR de la Côte d'Azur la boycotteront… Total : la liste Muselier a beau s'intituler Notre région d'abord, les sondages montrent un mécontentement des électeurs régionaux devant ces jeux de partis qu'ils jugent sans rapport avec les problèmes concrets. En poussant Renaud Muselier à prendre des personnalités LREM sur sa liste, l'Elysée comptait disloquer politiquement LR, et amplifier la “macronisation” d'une bonne moitié de ce parti avant qu'il n'ait réussi à se trouver un héraut pour la présidentielle.

La manœuvre fait localement le jeu des lepénistes ? Mais leur éventuelle victoire en PACA renforcerait la probabilité d'un duel Macron-Le Pen en 2022 : probabilité souhaitée, depuis le début, par Emmanuel Macron lui-même…