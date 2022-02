La Ferté-Macé. Ce chantier était attendu depuis plus de 20 ans

La concrétisation d'un chantier comme celui de la réfection de l'église de la Ferté-Macé n'est possible que grâce à la mobilisation de tous.

Cet imposant chantier de réfection de l'église Notre-Dame de la Ferté-Macé est estimé à 3 millions d'euros. Sa première phase a été subventionnée par l'État (150 000 €) et par le Conseil départemental de l'Orne (20 000 €). Son financement a aussi été aidé par un don de 100 000 euros de la part de Monique Salles, une paroissienne, et par la Fondation du patrimoine.

"Il faut que la population s'investisse"

"Notre mission avec l'association de sauvegarde de l'église est de monter une opération de souscription populaire (comme pour Notre-Dame à Paris) pour générer une recette complémentaire par des dons de particuliers. Encore faut-il le faire savoir, communiquer. On parle de gros sous pour monter ces opérations, mais le patrimoine appartient à notre histoire, à notre culture, c'est notre quotidien que de vivre dans un environnement agréable, restauré, de créer de la beauté autour de nous, c'est important", insiste Claude Trianon. Il est toujours possible de faire des dons sur le site internet de la Fondation. "Outre l'organisation de concerts, pour récolter de l'argent, on a aussi passé des partenariats avec des entreprises mécènes comme la Biscuiterie de l'Abbaye à Lonlay-L'Abbaye, qui a reversé une participation sur la vente de certaines gammes de ses produits au bénéfice de la réfection de l'église", explique Jean-Marie de Jacquelot.

"Il faut une synergie autour de ce projet, que la population s'investisse pour nous permettre de réaliser les 2e et 3e tranches de travaux", souligne le maire Michel Leroyer.