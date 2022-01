Musique. Le Caennais Steiner Inc. sort "Le Grand Bleu", son premier EP

On ne sait pas si Luc Besson a écouté l'EP de Steiner Inc., mais ce qui est sûr, c'est que l'artiste de 20 ans s'en est inspiré. Le Grand Bleu, premier projet de Steiner Inc. vous laissera, tel Jacques Mayol, en apnée de l'intro à l'outro. Producteur, compositeur et interprète, si le Caennais était dans un conservatoire, il serait aussi bien musicien que chef d'orchestre. Sur les 11 pistes qui composent son projet, on retrouve des collaborations avec Leeno Number$, Elaka et Amad, tous membres de Soul Prolific. Autre collaboration, avec NastyIrishGal, où l'on ressent une véritable alchimie. Avec ce premier projet, on sent que Steiner Inc. a pris le temps de maîtriser son art et d'utiliser ses influences pour développer sa propre identité musicale.