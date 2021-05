Seine-Maritime. Ivre, le fils agresse violemment son père et son frère

Le 4 mars dernier, la police intervient au domicile des parents du prévenu où il vit, à Notre-Dame-de-Bondeville, à la demande de son père. Un différend familial les a encore opposés car du whisky lui est refusé. Le prévenu, déjà ivre, s'en prend à son père et à son frère, leur assénant des coups de poing et en cassant le mobilier.

Les policiers veulent le menotter mais il se débat et finit par être emmené en garde à vue. Les pompiers sont appelés quand il fait un malaise. Son père confirme son alcoolisation régulière et son attitude agressive quand on lui refuse de l'alcool. Le ministère public constate "des faits désolants et pathétiques". La défense retient "une violence non préméditée". À l'audience du jeudi 20 mai, il est relaxé des faits reprochés.