Cluster à Bordeaux: un centre éphémère de vaccination ouvrira mercredi, selon l'ARS

Quelque 19.000 doses supplémentaires de Pfizer et Moderna ont été débloquées afin de vacciner rapidement toute la population majeure du quartier de Bacalan, dans le nord de la ville, auprès de laquelle une opération de dépistage massif a été lancée vendredi dès l'annonce par l'ARS Nouvelle-Aquitaine de ce cluster.

Cinquante personnes ont été testées positives à un variant "déjà connu mais très rare" et classé comme "préoccupant" par Santé publique France.

"L'idée, a expliqué à l'AFP Benédicte Motte, directrice de l'ARS en Gironde, c'est de profiter de l'opération de dépistage en cours, qui a déjà concerné environ 500 personnes entre vendredi et samedi mais dont les premiers résultats ne sont pas encore connus, pour dire aux gens testés négatifs d'aller se faire vacciner rapidement".

"Nous aurons trois vecteurs à notre disposition, a-t-elle ajouté. Le centre éphémère à Bacalan qui sera ouvert mercredi, les centres de vaccination déjà existants de Bordeaux-Lac (un mégacentre, ndlr), Mérignac et du Bouscat dont les capacités seront +boostées+, et enfin 17 pharmacies du quartier Bordeaux-Maritime (dont font partie Bacalan et ses 8.000 habitants) qui recevront des doses de Moderna".

Une réunion aura lieu mardi matin entres autorités sanitaires, ville et métropole afin de déterminer la localisation du centre éphémère, l'idée étant "de se servir d'un centre de santé déjà existant" selon Mme Motte.

"Notre job est d'identifier le plus de cas possible et de casser les chaînes de contamination", a-t-elle résumé. "On ne part pas de rien car le taux de vaccination en Gironde est important: 82% chez les +65 ans et 56% chez les +50 ans."

Appelé VOC 20I/484Q, ce variant est de souche anglaise, avec une mutation. Il est pour la première fois à l'origine d'un cluster aussi important.

Les personnes positives, en majorité jeunes -enfants et parents de jeunes enfants fréquentant une même école-, n'ont pas été hospitalisées et ne présentent pas de formes graves, selon l'ARS.

Ce variant "ne semble pas différent des types de Covid-19 auxquels nous sommes habitués, assure Mme Motte. Sa seule originalité, selon les première intuitions, c'est qu'il serait plus transmissible que les autres".

L'école Charles-Martin à Bacalan, fermée le 17 mai après les premiers cas détectés (10 élèves positifs au total), rouvrira ses portes mardi, d'après son directeur Vincent Maurin, par ailleurs maire-adjoint (PC) de Bordeaux-Maritime.