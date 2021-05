Le Havre. Les bars fermés rouvriront lundi 24 mai

Au Havre, les bars qui avaient baissé le rideau en signe de protestation indiquent sur les réseaux sociaux avoir pu obtenir "des réponses satisfaisantes et la promesse d'une interaction positive entre tous les protagonistes" à l'issue d'une réunion entre confrères dans la matinée. Dans un long message posté à la mi-journée, les établissements concernés assurent tout mettre en œuvre pour faire respecter le protocole sanitaire. "En aucun cas, nous ne défions et ni ne dénonçons ce protocole", écrivent-ils, rappelant toutefois la difficulté à concilier ces lourdes contraintes et "l'insatisfaction de nos clients qui n'ont pu avoir de places assises ou qui ne comprennent pas les règles à observer". Les bars rouvriront finalement leurs portes lundi 24 mai.

Édouard Philippe satisfait

Une annonce qui réjouit le maire du Havre, Edouard Philippe. S'il n'estime pas anormal que la police nationale rappelle les règles, il avait appelé la sous-préfecture vendredi soir "pour faire état de la détermination des exploitants à respecter les règles et la nécessité de trouver des solutions pragmatiques".

La municipalité se tient à la disposition des commerçants pour "travailler au cas par cas à des solutions adaptées" ajoute Edouard Philippe.