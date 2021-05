Le Havre. Ecoeurés par les contrôles, des bars du centre-ville ferment leurs portes

"Impossible de travailler dans ces conditions". Le message s'affiche en lettres capitales sur plusieurs bars du Havre, dans les rues piétonnes, la rue de Paris ou aux abords de l'espace Niemeyer. Une dizaine d'établissements ont décidé de fermer leurs portes à 18 heures vendredi 21 mai, pour protester contre les contrôles de police. Ils ont partagé un même message sur les réseaux sociaux, à l'attention de leurs clients. Ils y déplorent un manque de considération pour leur profession. "On nous interdit d'exercer notre métier, alors nous nous autorisons nous même à ne pas ouvrir. Apparemment, tous les efforts consentis ces derniers mois ne sont pas encore suffisants...". Contactés, plusieurs de ces bars n'étaient pas joignables dans l'immédiat ou n'ont pas souhaité en dire davantage.

Pas encore de verbalisation

"Une réunion a été organisée avant la réouverture, ils étaient prévenus qu'il y aurait des contrôles, avec de la pédagogie les premiers jours", indique le commandant divisionnaire Christophe Haest au commissariat du Havre.

Vendredi 21 mai, la brigade proxénétisme et débit de boisson est passée dans plusieurs établissements avec le dossier du protocole sanitaire. "Certaines terrasses étaient bondées, la distance entre les tables parfois non respectée, des tonnelles complètement fermées alors qu'elles doivent être ouvertes..." énumère le policier. Aucune verbalisation n'a jusqu'ici été dressée. "Cet après-midi, des patrouilles seront menées. Là où il y aura trop de désordre, on verbalisera".

Pour le moment, on ne sait pas combien de temps les établissements ayant choisi de fermer vendredi resteront portes closes, alors que le week-end de la Pentecôte démarre. "Nous espérons pouvoir vous retrouver très vite dans des meilleures conditions possibles..." écrivent-ils sur les réseaux sociaux.