Ouistreham. Top départ pour la Normandy Channel Race

La 12e CIC Normandy Channel Race sera, à compter de ce dimanche 30 mai, le premier temps fort d'une saison qui s'annonce des plus chargées pour la région Normandie. L'épreuve internationale compte voguer sur le succès de la précédente édition, disputée en septembre dernier. "L'an dernier, nous avons été la seule épreuve officielle du championnat, on est passés entre les gouttes", se réjouit Manfred Ramspacher, le directeur de la NCR.

Une édition avec restrictions

Parmi les skippers engagés, on retrouve notamment le Calvadosien Pierre-Louis Attwell, accompagné de Maxime Bensa (Vogue avec un Crohn). Les différents navigateurs devront en découdre avec un parcours de 1 000 milles dans les eaux de la Manche et de la mer Celtique une semaine durant. "Être la première course au calendrier fait qu'on a perdu des bateaux neufs parce que la vie des chantiers est très bouleversée. On attend 25 bateaux, mais quatre inscrits ne pourront pas partir." Cette année, sur le port de Caen, le public pourra circuler dans le respect d'une jauge, mais il n'y aura pas de village.