Calvados. Entre déconfinement et ponts de mai, le tourisme repart à la hausse

Ce mois de mai est encourageant pour les professionnels du tourisme dans le Calvados. La réouverture des terrasses des cafés et restaurants et des lieux de culture, couplée au week-end prolongé, a attiré de nombreux touristes dans le département, notamment au niveau de la Côte Fleurie, de la Côte de Nacre et du bassin de Caen. "Lors du week-end de l'Ascension, on a reçu globalement 270 000 touristes et excursionnistes par jour", indique Karl Joly, directeur de Calvados attractivité. Avant la Pentecôte, les réservations de locations étaient au beau fixe. "Sur le début de semaine, à l'échelle du département, on avait près de 70 % de remplissage, ce qui me fait dire que sur un certain nombre de territoires, on sera proche des 100 %, ce qui arrive très rarement. Nous ne sommes pas inquiets quant à notre attractivité touristique." La ville de Caen attire beaucoup les touristes, grâce notamment "à l'ouverture des musées comme le Mémorial et à un programme culturel intéressant". L'ouverture des terrasses dans une zone urbaine "permet de proposer une offre globale recherchée par les touristes."