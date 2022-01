Caen. Le pass pass de William Bethus, des vinyles aux grains de café

Il a passé de nombreuses nuits à boire des cafés pour faire danser les Normands dans les discothèques de la région. William Bethus, plus connu sous le nom de DJ Will B, a rangé ses platines pour développer une nouvelle activités. Depuis quelques mois, il est torréfacteur-barista. Un métier-passion pour ce Caennais qui a dû se former à cette nouvelle profession.

William Bethus revient sur son parcours Impossible de lire le son.

Torréfacteur? Barrista? Quelle est la différence? Impossible de lire le son.

Avec Les Cerises du Café, William Bethus fait voyager ses clients. Amérique, Asie, Afrique, les trois continents phares de la production de café sont présentés avec trois variétés de produits et une carte évolutive. A l'image des cépages vinicoles, le café connait des saisons de récolte et l'ancien DJ s'adapte pour établir sa carte.

Les Cerises du Café vous font voyager sur trois continents Impossible de lire le son.

En ligne, l'ancien DJ propose du café en sachet de grains ou moulu. Et un abonnement qui vous donne accès chaque mois à trois cafés différents. Il est également possible de découvrir les cafés de William Bethus sur les marchés caennais, avec son coffee shop itinérant. L'occasion aussi de découvrir son "latte art" et ses dessins des fleurs ou des cœurs dans votre tasse.

Une gamme de produits très large Impossible de lire le son.

Enfin, pour les passionnés, il est également possible de participer à des ateliers d'initiation ou de formation. En famille, entre amis ou en entreprise, chaque stagiaire peut apprendre à reconnaitre un café comme on goûte un vin ou même torréfier et moudre lui-même son café avant de le remmener chez lui.

Découvrir le café au cours d'ateliers ludiques et participatifs Impossible de lire le son.

Les Cerises du Café sur Facebook et Instagram.