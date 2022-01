Cherbourg-en-Cotentin. La Cité de la Mer rouvre ses portes, en jauge réduite

La Cité de la Mer, à Cherbourg, rouvre bel et bien ses portes mercredi 19 mai, avec une jauge réduite. Elle pourra accueillir jusqu'à 800 visiteurs en même temps jusqu'au mercredi 9 juin, contre 4 000 environ par jour en temps normal. L'occasion pour le public de découvrir entre autres le parcours "Océan du futur" et ses aquariums, d'entrer dans le sous-marin Le Redoutable, de revivre le naufrage du Titanic, mais aussi de visiter la toute nouvelle exposition consacrée aux objets issus de l'épave, des biens personnels ayant appartenu aux passagers du paquebot, qui a fait escale à Cherbourg quatre jours avant son naufrage. "Nous allons réguler les flux et, pour favoriser la découverte du site, nous proposons au public de s'inscrire en amont sur Internet, en réservant un billet, soit 3 heures le matin, soit 3 heures l'après-midi. Ils seront prioritaires pour les visites", explique Bernard Cauvin, directeur de la Cité de la Mer.

Trois circuits de visite différents ont été créés pour permettre aux visiteurs des pauses à l'extérieur. L'occasion de profiter d'un pique-nique face à la rade.